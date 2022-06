Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova susține oferirea garanțiilor de securitate nu numai pentru ea, ci și pentru Ucraina și Europa, il citeaza RIA Novosti. "Sintem pentru ca garanțiile de securitate sa fie oferite Ucrainei, tuturor țarilor europene și Rusiei in conformitate…

- Ceea ce mi-a lasat un gust amar a fost nu atat interviul ca atare (in definitiv, n-aveam alte asteptari de la Dughin), cat comentariile de pe site ale cititorilor. Si acolo si, vai, in multe alte locuri am vazut cata lume e obnubilata de propaganda Kremlinului, cat credit au diatribele antiamericane…

- Alianta Nord-Atlantica se adapteaza noii realitati strategice, prin masuri de aparare si descurajare militara, in principal in Europa de Est, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, catalogand drept "socanta", dar nu surprinzatoare invazia rusa in Ucraina. Fii la curent cu cele mai…