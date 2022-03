Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski a reușit imposibilul, și anume sa atinga o gama nemaiintalnita de sancțiuni impotriva Rusiei datorita unei neobosite runde de apeluri catre aliați. Intr-un lung șir de telefoane de la Kievul asediat, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a convins Occidentul sa accepte un set de sancțiuni…

- O serie de ucraineni cu experiența in operațiuni de lupta conform legii marțiale sunt eliberați din arest, toate sancțiunile fiind ridicate de la aceștia, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in discursul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat crearea unei legiunii internaționale de aparare teritoriala a Ucrainei, care va inrola strainii care vor sa lupte pentru țara impotriva Rusiei. Duminica, 27 februarie, Zelenski s-a adresat cetațenilor țarilor straine, spunand ca ofensiva Rusiei nu…

- Kievul se afla sambata, 26 februarie, sub focul atacului Rusiei, iar lupte grele au loc in oraș, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere poporului sa lupte cu arma in mana impotriva invaziei ruse care, potrivit Ucrainei, a ucis aproape 200 de civili. Cel puțin 198 de civili ucraineni, intre…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge…

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat liderii europeni sa adopte o pozitie ferma si unita impotriva Rusiei, in contextul temerilor ca Moscova ar putea pregati o invazie a Ucrainei, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incheiat vineri doua zile de discutii…