Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 90. Au trecut trei luni de cand Rusia a invadat Ucraina: o perioada in care forțele ruse au provocat moarte și distrugeri ample in aceasta țara și au silit milioane de oameni sa fuga din calea razboiului. Volodimir Zelenski a facut

- Duminica, secretarul general adjunct al NATO a estimat ca Ucraina ar putea caștiga lupta impotriva forțelor invadatoare ale Rusiei. Mircea Geoana a declarat ca „invazia brutala a Rusiei iși pierde avantul”. Suedia și Finlanda, foste țari neutre, sunt pregatite sa se alature alianței, iar cererea lor…

- In timpul razboiului, Ucraina a publicat in mod regulat estimari ale deceselor rusilor, in timp ce rusii au facut acest lucru mai rar. Avand in vedere faptul ca acest conflict se apropie de a opta saptamana, ambele tari au transmis date - pe care BBC nu le poate confirma - dar care sunt infricosator…

- Rusia a facut o „imensa gafa strategica”, avand in vedere ca Finlanda și Suedia par sa fie pregatite sa intre in NATO cel mai devreme in vara, susțin surse oficiale, citate de publicația britanica The Times.

- UPDATE 2 Volodimir Zelenski i-a trimis lui Vladimir Putin un bilet scris de mana prin intermediul lui Roman Abramovici, in care ii spune președintelui rus poziția Ucrainei in ceea ce privește condițiile de pace. Putin a avut o reacție violenta: „Spune-i ca ii voi invinge”, a spus el. Roman Abramovici…

- Ziua a 33-a a invaziei Rusiei in Ucraina. In timp ce Rusia continua sa bombardeze infrastructura civila și militara din Ucraina, președintele Volodimir Zelenski face un apel la pace și anunța noi negocieri cu Moscova. UPDATE 09:55 » Pagubele imense provocate in Ucraina de la inceputul invaziei Potrivit…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au sosit deja in Turcia, unde vor avea astazi o prima intalnire de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, in 24 februarie.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pastreaza legatura cu președintele Statelor Unite printr-un telefon securizat prin satelit pe care administrația Biden l-a oferit guvernului de la Kiev luna trecuta, inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, potrivit unui oficial american citat de CNN.