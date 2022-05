Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Toate femeile, copiii și batranii au fost evacuați de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, a anunțat vicepremierul Ucrainei Iryna Vereshchuk pe canalul sau de Telegram. Vereshchuk a declarat: „Aceasta parte a operațiunii umanitare de la Mariupol a fost finalizata”. Orașul-port din sudul…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anuntat, sambata, ca din otelaria Azovstal din Mariupol au fost evacuati toti civilii femei, batrani si copii, informeaza cnn.com, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 73. Armata ucraineana sustine ca forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva din nord-est. Un nou schimb de prizonieri. Zelenski continua eforturile diplomatice pentru a-si salva militarii bl

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Rusia duce un razboi total in Ucraina. Zelenski lauda cei 156 de oameni care au reusit sa fie evacuati, marti, din fabrica Azovstal, acolo unde au stat blocati in ultimele doua luni din cauza atacurilor rusesti la Mariupol.

- Unitațile armatei ruse au inceput marți, 3 mai, o ofensiva asupra uzinei siderurgice Azovstal din Mariupol, ultima reduta a rezistenței din acest oraș strategic. Armata rusa și forțele pro-ruse au lansat o ofensiva asupra uzinei Azovstal, ultimul buzunar de rezistența ucraineana din orașul Marioupol,…

- UPDATE 1 Armata rusa a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa se predea, transmite agenția DPA. Intr-o declaratie, generalul-maior Mihail Mizintev afirma ca, luand in considerare situatia catastrofala de la otelaria Azovstal, luptatorilor ucraineni si „mercenarilor straini” aflati…

- Razboi in Ucraina, ziua 53. Armata rusa continua atacurile cu rachete in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev, ca raspuns la distrugerea crucisatorului Moskva in Marea Neagra, in timp ce Volodimir Zelenski a avertizat ca negocierile de pace vor f