- Invazia Rusiei este acum la a treia luna, iar sustinerea ofensivei militare necesita aproximativ 900 de milioane de dolari pe zi, a declarat Sean Spoonts, redactor-sef al SOFREP, axat pe stirile militare, pentru Newsweek.

- Rusia a avertizat astazi ca va intensifica atacurile cu racheta asupra capitalei Kiev, drept raspuns la atacurile pe care Moscova sustine ca Ucraina le intreprinde pe teritoriul sau. Tot astazi, Moscova a avertizat Statele Unite ale Americii ca ar putea suporta consecinte imprevizibile daca Washingtonul…

- Nava amiral Moskva s-a scufundat, miercuri seara, in apele Marii Negre, dupa ce a fost avariata grav. Rusia, care nu a recunoscut imediat pierderea crucisatorului, vorbise despre un incendiu la bordul vasului, in timp ce Ucraina a afirmat ca Moskva a fost tinta unui atac cu rachete Neptun. Joi seara,…

- In cele cinci saptamani de la inceputul invaziei ruse, Ucraina a ratat exporturi de cereale in valoare de cel puțin 1,5 miliarde de dolari, a declarat joi, 31 martie, ministrul adjunct al Agriculturii de la Kiev, Taras Vysotskiy, potrivit New York Times.Important exportator mondial de cereale, Ucraina…

- Razboiul din Ucraina a provocat pagube de peste 63 de miliarde de dolari la nivelul infrastructurii, potrivit unei noi estimari a Institutului de Economie din Kiev.Potrivit estimarii - care a calculat impactul economic al invaziei Rusiei in Ucraina pana la 24 martie - cel puțin 4.431 de cladiri rezidențiale…

- Armata rusa a primit sambata ordinul sa-si largeasca ofensiva asupra Ucrainei, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, acuzand Kievul ca a respins negocierile, transmit agentiile internationale de presa. ”Astazi, toate unitatile au primit ordinul sa largeasca ofensiva in toate directiile, conform…

- Agentia rusa de rating ACRA estimeaza ca bancile din Rusia au importat in decembrie bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, transmite luni Reuters, informeaza AGERPRES . Agentia apreciaza ca este vorba de o masura preventiva in caz ca Moscova…

- "Fortele armate ucrainene sunt pregatite sa respinga un agresor", au declarat inalti oficiali militari de la Kiev. In apropierea Peninsulei Crimeea, ucrainenii desfasoara exercitii de respingere a unor demonstratii violente, cu elemente provocatoare.