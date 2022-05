Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat luni ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov, citat…

- Presedintele american Joe Biden a declarat pentru reporterii din Portsmouth, New Hampshire, ca nu este sigur daca va calatori in Ucraina. Biden a fost invitat de mai multe ori de catre presedintele Zelenski sa mearga in Ucraina, dar momentan Casa Alba a afirmat ca in Ucraina este planuita vizita unui…

- Joe Biden il numește pe Vladimir Putin “criminal de razboi”, la fel ca fostul lider sarb, Slobodan Milosevici, in ceea ce reprezinta o schimbare fața de poziția inițiala a administrației americane care s-a ferit sa foloseasca acest termen pana acum.Președintele american Joe Biden l-a numit miercuri…

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat o ordonanța pentru a oferi Ucrainei „asistența militara imediata” in valoare de 600 milioane de dolari, in timp ce capitala țarii, Kiev, este asediata inca de la primele ore ale zilei de sambata, 26 februarie. Potrivit ordonanței, secretarul american de Stat Antony…

- Nu ne este frica de niciun pronostic, nu ne este frica de nimeni... pentru ca ne vom apara”, a spus Zelenski in Mariupol, un oraș din estul Ucrainei, in apropiere de prima linie a frontului cu separatiștii pro-rușii susținuți de Moscova, scrie Hotnews.ro Președintele ucrainean a decretat miercuri o…