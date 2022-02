Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a semnat un memorandum pentru a oferi Ucrainei pana la 600 de milioane de dolari sub forma de "asistenta militara imediata", transmite sambata dpa. Decizia intervine in contextul in care fortele ruse au avansat si mai mult catre capitala ucraineana Kiev in primele…

- Președintele american Joe Biden a aprobat suma de 350 de milioane de dolari pentru asistența militara imediata suplimentara pentru Ucraina, dupa ce a vorbit cu Volodimir Zelenski. Acest lucru a fost anunțat de ambasadorul Ucrainei in Statele Unite, Oksana Markarova, pe Facebook, potrivit Ukrinform.com.…

- „Nu intentionez sa discut cu Putin. El va fi un paria pe scena internationala”, a fost raspunsul lui Biden, intrebat daca are de gand sa discute cu presedintele Rusiei dupa invazia din Ucraina. „Alegerea lui Putin de a face un razboi total nejustificat impotriva Ucrainei va lasa Rusia mai slaba si…

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Dupa ce Rusia a lansat primele atacuri asupra Ucrainei, Klaus Iohannis a avut facut primele declarații oficiale in care explica poziția Romaniei in cadrul razboiului. Președintele țarii a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat al Rusiei impotriva țarii vecine.

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Presedintele american Joe Biden a facut marti, de la ora 20:30 GMT (22:30 ora Romaniei), o declaratie de presa despre negocierile cu Rusia privind securitatea in Europa si situatia din Ucraina, dupa ce Moscova a anuntat o retragere partiala a trupelor pe care le-a dislocat in apropierea frontierei ucrainene.…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…