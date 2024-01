Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internaționala de Justiție(CIJ) a deschis audierile joi (11 ianuarie) intr-un caz in care Africa de Sud acuza Israelul ca i-a supus pe palestinieni la acte de genocid și cere suspendarea de urgența a campaniei militare a Israelului in Gaza, potrivit Reuters. ICJ asculta argumentele Africii de…

- Incepe procesul de genocid al Israelului: Raspunsul Tel Avivului a incalcat Convenția semnata dupa Holocaust!'Israelul incalca angajamentele pe care si le-a asumat in virtutea Conventiei ONU a genocidului, semnata in 1949 dupa Holocaust, iar atacul de la 7 octombrie al Hamas nu poate justifica incalcarea…

- Razboi in Israel, ziua 97. La Haga incep audierile in dosarul de genocid intentat de Africa de Sud la adresa Israelului, in urma razboiului anti-Hamas in Gaza. ONU a adoptat o rezoluție in care cere rebelilor Houthi, susținuți de Iran, sa inceteze atacuri

- Curtea Internaționala de Justiție urmeaza sa deschida o audiere de doua zile in procesul intentat de Africa de Sud, care acuza Israelul de genocid impotriva palestinienilor din Gaza, scrie CNN.

- Curtea Internaționala de Justiție urmeaza sa deschida o audiere de doua zile in procesul intentat de Africa de Sud, care acuza Israelul de genocid impotriva palestinienilor din Gaza, scrie CNN. Intr-un dosar de 84 de pagini depus la CIJ, Africa de Sud a susținut ca Israelul comite genocid prin uciderea…

- Razboi Israel – Hamas. Israelul respinge „cu dezgust” acuzatiile de „acte de genocid’ in razboiul din Gaza aduse impotriva sa de Africa de Sud in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ), a indicat vineri Ministerul israelian al Afacerilor Externe, relateaza AFP.

- Africa de Sud acuza Israelul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de comiterea unor „acte de genocid impotriva poporului palestinian din Gaza”, a anuntat vineri jurisdictia, principalul organism judiciar al Natiunilor Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul israelian de Externe…

- Se strange lațul pentru Israel: Tel Avivul este acuzat la CJU de implicare in 'acte de genocid'Africa de Sud acuza Israelul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de comiterea unor "acte de genocid impotriva poporului palestinian din Gaza", a anuntat vineri jurisdictia, principalul organism…