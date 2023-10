Purtatorul de cuvant al Armatei israeliene, Jonathan Conricus, spune ca situatia de la frontiera de nord este „foarte tensionata”. Luptatorii Hezbollah au tras o racheta antitanc spre trupele israeliene, spune Jonathan Conricus. „A avut loc o scurta lupta si situatia s-a calmat in cele din urma. Ulterior, Hezbollah a trimis drone in Israel si, de […] Articolul Razboi in Israel, ziua 8. Lupte in Nord intre fortele Hezbollah din Liban si armata israeliana UPDATE Liderul Hamas care a pus la cale masacrul din Israel a fost lichidat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .