Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele rasuna in Israel de la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul celor cateva mii de rachete lansate din Fașia Gaza a putut fi auzit de israelienii care s-au adapostit in buncare. Premierul Benjamin Netanyahu a spus ca Israel „este in razboi”, iar ministrul Apararii a declarat ca il vor…

- O familie Dej, surprinsa de atacul terorist de amploare asupra Israelului, iși dorește sa ajunga cat mai repede acasa. Israelul a declarat, ieri, stare de razboi dupa ce mișcarea islamista Hamas a lansat cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. Ieri, zeci de militanti palestinieni s-au infiltrat…

- Cel putin 250 de oameni au fost ucisi si alti peste 1100 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe strazi, iar altii…

- Atacurile din Israel au inceput la ora 06:30, iar sirenele de alarmare au inceput sa sune. Ana Baniciu și Raluka sunt printre cei aflați in vacanța in Israel, mai precis in Tel Aviv, in acest moment. Ana Baniciu și Raluka au calatorit in Israel cu speranța de a trai experiențe memorabile, dar liniștea…

- Sirenele rasuna in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia Gaza, au declarat martori citați de Reuters. De asemenea, mai mulți militanți inarmați din Gaza au intrat pe teritoriul israelian, au anunțat…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat "Operatiunea Al-Aqsa Flood" impotriva Israelului, de unde sunt lansate cateva sute de rachete, informeaza AFP, potrivit news.ro.Atacurile au provocat moartea a cel putin o persoana si au ranit alte 15. Barbati…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…

- Cinci palestinieni au fost ucisi miercuri la granita dintre Israel si Fasia Gaza de un dispozitiv exploziv care pare sa fi fost detonat accidental, au declarat oficialii palestinieni, in timp ce protestele de-a lungul frontierei volatile s-au intensificat dupa luni de relativa liniste, relateaza Reuters,…