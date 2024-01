Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele care anunța atacurile aeriene au pornit joi in comunitațile de la granița de sud a Israelului, potrivit BBC. Sirenele au fost activate in comunitațile din sudul Israelului, in apropiere de frontiera cu Gaza. Comunitațile Ein HaShlosha și Nirim au fost avertizate fiind vizate de rachete lansate…

- Israelul a luptat pentru a prelua controlul deplin al nordului Gazei de la militanții Hamas, in timp ce liderii americani și israelieni au discutat despre perspectivele razboiului care dureaza de 11 saptamani, dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a facut apel la mai mult ajutor pentru enclava. Sambata,…

- Avioanele israeliene au efectuat raiduri intense la primele ore in apropierea orasului Khan Yunis din sudul Fasiei Gaza si pe drumul care il leaga de Rafah, la granita cu Egiptul. Este o zona in care sute de mii de palestinieni s-au refugiat de luptele din nord. Seful Statului Major al Armatei israeliene…

- Surse din armata israeliana susțin ca Israelul a decis sa amane incursiunea in Fașia Gaza. Armata israeliana și-a intensificat in noaptea de marți spre miercuri bombardamentele asupra Fașiei Gaza și asupra unor tabere Hamas din Cisiordania.

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Israelul vrea ca peste un milion de locuitori din Gaza sa fie relocalizați in sudul țarii, spune Organizația Națiunilor Unite, care avertizeaza asupra unor „consecințe umanitare devastatoare”.

- Stelica a fost dat disparut de 4 ani. Barbatul este de negasit din anul 2019! Sora acestuia, Garofița, și cumnatul lui, Dumitru, il cauta cu disperare și au apelat la ajutorul autoritaților. Iata ce au transmis cei doi!