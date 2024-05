Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a difuzat sambata o inregistrare video in care apar doi ostatici israelieni pe care i-a rapit in cursul atacului lansat la 7 octombrie in sudul Israelului si i-a dus in Gaza.

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca loviturile sale aeriene au ucis marți trei luptatori Hezbollah, inclusiv doi comandanți, in sudul Libanului. Muhammad Hussein Shahouri, comandantul unitații de rachete a Regiunii de Vest a Forțelor Radwan, a fost ucis intr-o lovitura aeriana in Kfar Dounine,…

- Armata israeliana a suspendat joi permisiile pentru toate unitatile sale de lupta, pe fondul ingrijorarilor privind o posibila escaladare a violentelor, dupa ce, intr-un atac atribuit Israelului, au fost ucisi doi importanti generali iranieni la Damasc in aceasta saptamana, Iranul amenintand cu represalii,…

- Ramasitele celor sapte militari ucisi in atacul aerian impotriva sectiei consulare a ambasadei iraniene la Damasc, atribuit Israelului, au fost repatriate in Iran, a anuntat agentia locala ISNA in noaptea de miercuri spre joi, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- La patru luni dupa ce au fost eliberați din captivitatea Hamas, Nutthawaree Munkan și Boonthom Pankhong, doi thailandezi care lucrau in agricultura langa granița cu Gaza, s-au casatorit in cadrul unei ceremonii private, relateaza publicația israeliana Yedioth Ahronoth.Nutthawaree și Boonthom lucrau…

- Cinci turiști din Ecuador au fost rapiți și omorați pe plaja din Ayampe, in sud-vestul țarii, dupa ce au fost identificați identificați in mod greșit de atacatori drept rivalii lor. Președintele ecuadorian Daniel Noboa și-a exprimat solidaritatea cu familiile celor afectați de tragedie, a relatat news.ro.Presedintele…

- Premierul Libanului, Najib Mikati, a declarat, luni, ca ar trebui sa se faca presiuni asupra Israelului și pentru a inceta luptele din sudul Libanului. Asta in urma unei decizii a Consiliului de Securitate al ONU care a cerut o incetare imediata a focului