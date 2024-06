Armata israeliana a confirmat moartea a inca patru persoane rapite de Hamas pe 7 octombrie. Se spune ca cei patru au fost uciși in timp ce erau impreuna in timpul unei operațiuni israeliene in Khan Younis, in sudul Gazei. Trupurile lor erau inca deținute de militanți.Barbații sunt: cetațeanul israeliano-britanic Nadav Popplewell, 51 de ani, Chaim Peri, 79 de ani, Yoram Metzger, 80 de ani, Amiram Cooper, 85 de ani. Purtatorul de cuvant al IDF, contraamiralul Daniel Hagari a declarat ca informațiile colectate in ultimele saptamani au condus la evaluare.„Evaluam ca cei patru au fost uciși in timp…