- Forțele israeliene continua sa avanseze in Fașia Gaza, in special in nordul și in regiunea sudica Khan Yunis. Forțele de aparare israeliene au inconjurat cu tancuri locuința „creierului atacurilor din 7 octombrie”, Yahya Sinwar. Tancurile israeliene au ajuns in centrul orașului Khan Yunis, la sud de…

- Armata Israelului a atacat tinte Hamas din Fasia Gaza chiar inainte ca armistitiul convenit sa intre in vigoare, au anuntat miercuri fortele de aparare israeliene IDF , relateaza dpa. Armata Israelului a atacat tinte Hamas din Fasia Gaza chiar inainte ca armistitiul convenit sa intre in vigoare, au…

- Reprezentanții Forțelor de aparare israeliene (IDF) susțin ca inca un comandant Hamas a fost ucis intr-un raid aerian din Gaza. Forțele de aparare israeliene afirma ca militarii au ucis un alt comandant de rang inalt al Hamas, in timp ce operațiunile terestre continua in Gaza. „Pe baza informațiilor…

- In timpul ofensivei terestre din Fașia Gaza, au fost descoperite mai multe intrari intr-un tunel in nordul enclavei palestinene, relateaza Times of Israel. Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au facut public vineri, 3 octombrie, un videoclip cu momentul cand militarii au distrus un tunel ale teroriștilor…

- Forțele de Aparare ale Israelului afirma ca in cursul nopții a efectuat un „raid țintit” in partea de nord a Fașiei Gaza cu forțe de infanterie și tancuri. Forțele de aparare israeliene spun ca trupele au lovit numeroși teroriști, infrastructura și pozițiile de lansare a rachetelor ghidate antitanc.…

- Forțele de aparare israeliene (IDF) au anunțat crearea unei zone umanitare in sudul Fașiei Gaza, in care va fi furnizat ajutor internațional, dupa zile de negocieri cu Egiptul, SUA și alții pentru a crea o zona sigura pentru locuitorii din Gaza care fug.Forțele de aparare israeliene spun ca palestinienii…

- Forțele de aparare israeliene au declarat ca avioane de lupta israeliene au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan, in Fașia Gaza (centrul terorist din Hamas). “Cu ceva timp in urma, zeci de avioane de lupta au lovit peste 200 de ținte in al-Furqan. Aceasta este a treia lovitura in zona in ultimele 24…