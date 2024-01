Stiri pe aceeasi tema

- SUA, Australia, Canada și Italia au suspendat finantarea catre agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA), dupa acuzatiile Israelului potrivit carora angajati ai acestei agentii sunt suspectați a fi implicati in atacul gruparii islamiste palestiniana Hamas asupra Israelului, in 7 octombrie.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 27 ianuarie, ora 03.00: Statele Unite au suspendat finanțarea pentru Agenția ONU pentru Refugiatii PalestinieniSUA au suspendat finanțarea pentru Agenția ONU pentru Refugiatii Palestinieni,…

- Mai mulți angajați ONU care se ocupau de refugiații palestinieni sunt anchetați fiind suspecți ca au fost implicați in atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, transmit Reuters și CNN. Este vorba de Agenția Națiunilor Unite pentru refugiații palestinieni (UNRWA) care a anunțat, vineri, ca a deschis…

- Anuntul a venit in momentul in care bursa israeliana a anuntat pretul unei oferte secundare de 17.156.677 de actiuni, sau 18,5% din valoarea sa de piata, la pretul de 20,60 sekeli (5,50 USD) per actiune, punand achizitia lui Ackman si a sotiei sale la aproximativ 25 de milioane de dolari, potrivit CNBC.…

- Microsoft se tot joaca cu inteligența artificiala de ceva timp, iar dupa integrarea Copilot AI in Windows 11 și 10, compania a adus puterea AI și in Paint. Noua funcție se numește Cocreator și folosește modelul DALL-E 3 de la OpenAI pentru a genera imagini. Unealta este disponibila momentan doar in…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a declarat, marti, ca "uciderea femeilor, a copiilor, a bebelusilor" in Fasia Gaza aflata sub asediu trebuie sa inceteze, este cea mai aspra critica a sa fața de Israel de la inceperea razboiului impotriva Hamas, cu peste o luna in urma, informeaza Rador Radio Romania.Canada…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a cerut sambata, 11 noiembrie, la Riad tarilor musulmane sa califice armata israeliana drept "organizatie terorista" din cauza operatiunii ei armate in Fasia Gaza, relateaza agențiile AFP si Reuters, preluate de Agerpres.In discursul sau adresat liderilor arabi si…

- Israelul se confrunta cu o presiune internaționala crescanda, inclusiv din partea principalului sau aliat, Statele Unite, pentru a face mai mult pentru a proteja civilii palestinieni din Gaza, pe masura ce numarul morților continua sa creasca. Potrivit ultimului bilanț al ministerului Sanatatii al Hamas,…