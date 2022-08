Orașele de frontiera din Mexic, Tijuana, Mexicali, Rosarito și Ensenada, au fost teatrul unor violențe nemaiintalnite intre bandele de narcotraficanți, inclusiv schimburi de focuri de arma, incendieria de vehicule și blocarea drumurilor. In weekend, Consulatul SUA din Tijuana și-a instruit angajații „sa se adaposteasca pe loc pana la noi ordine”. A fost pentru a treia […] The post Razboi civil in Mexic. Se trage in oameni nevinovați / Ambasada SUA și consulatele iși adapostesc cetațenii - FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .