- Evenimentul istoric prin care Statele Unite si-au mutat oficial ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim a fost umbrit de violentele din Fasia Gaza. Cel putin 55 de oameni au fost ucisi ieri, iar alte cateva sute au fost raniti, in timp ce zeci de mii de palestinieni au incercat…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Israelul de "terorism de stat" si "genocid", dupa uciderea a peste cincizeci de palestinieni de catre armata israeliana in Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit realitatea.net.

- Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat acțiunile violente al forțelor de securitate israeliene impotriva demonstranților palestinieni din Fașia Gaza, se arata intr-un comunicat al Președinției de la Paris, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Șeful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, anunța ca Turcia se va implica in noi operațiuni militare in afara granițelor sale. Președintele a explicat ca noile atacuri vor fi similare cu cele desfașurate de armata in nordul Siriei, impotriva jihadiștilor din zona, și cu cele indreptate impotriva miliției…

- Replici foarte dure intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si premierul israelian Benjamin Netanyahu. Turcia a acuzat Israelul de „atac inuman” dupa ce armata israeliana a ucis 16 manifestanti palestinieni la granita cu Fasia Gaza. Netanyahu a respins acuzatiile si a replicat pe Twitter ca „armata…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu, ca este “un terorist”. Acuzațiile au fost facute dupa ce prmeierul israelian a respins ”lectiile de morala” ale Turciei in legatura cu ciocnirile soldate cu victime care au avut loc vineri intre Gaza si Israel, citeaza Ageprepres…