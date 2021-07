Raul Ambruș s-a inscris astazi in competiția pentru președinte al organizației PNL Timișoara recunoscand activitatea Biroului Politic Local pe care l-a contestat in repetate randuri, a anunțat, vineri seara, Biroul de Presa al PNL Timiș. In mod surprinzator, dupa cateva saptamani de replici dure cu tabara adversa din PNL Timiș, Raul Ambruș a renunțat la […] Articolul Raul Ambruș schimba foaia, dupa scandalul alegerilor din PNL Timișoara. Decizia surprinzatoare pe care a luat-o a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .