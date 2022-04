Ratele la credite ar putea să crească din nou! Câţi bani vom da în plus, dacă BNR măreşte iar dobânda-cheie Specialistii spun ca, pana la toamna, indicele ROBOR va ajunge la 6%, dupa ce BNR a anuntat ca inflatia va depasi 11 procente pana in iunie. Luna urmatoare, BNR este in fata unei noi decizii de a majora dobanda-cheie. Daca BNR va mai majora dobanda-cheie luna viitoare, atunci indicele ROBOR va ajunge la 6% pana in toamna. Acest lucru inseamna rate mai mari pentru romanii care sunt sufocati de scumpirile la bunurile alimentare si energie electrica si gaze. Spre exemplu, pentru un credit in valoare de 250.000 de lei contractat pe o perioada de 30 de ani, platim astazi o rata de 1870 de lei, iar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

