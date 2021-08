• Cei care au terminat studiile anul acesta si vor sa munceasca, asteptati la AJOFM N. Dumitrescu Cu aproape 7.500 de șomeri inregistrați in luna iunie, județul Prahova s-a menținut, la jumatatea anului curent, sub rata șomajului anunțata la nivel național. Astfel, daca in luna iunie, in Romania, rata șomajului a fost de 3%, la nivel de județ a fost 2,55%. ”Din totalul de 7.421 de persoane inregistrate in evidențele instituției, 3.113 erau beneficiare de indemnizatie de somaj, iar 4.308 erau șomeri neindemnizați. In ceea ce privește mediul de rezidența, 4.813 șomeri au provenit din mediul rural…