- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost, la sfarsitul lunii decembrie 2020 de 3,38%, mai mare decat cea din luna anterioara cu 0,06 puncte procentuale. Cei mai multi someri provin din mediul rural, dublu fata de cei din mediul urban. Pe categorii de varsta, cel mai multi someri provin…

- La sfarsitul lunii noiembrie 2020, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 3,82%, cu 0.03 pp mai mare decat cea din luna anterioara. Numarul total de someri inregistrați la finele lunii noiembrie, 6429 persoane, a crescut cu 38 persoane…

- CARAS-SEVERIN – Chiar daca traversam o perioada dificila, in judet, rata somajului ramane de o constanta aproape eterna! Desi traversam anul pandemiei, in care s-a vorbit despre angajati ramasi pe drumuri, fara o paine, cifrele oficiale ne arata aproximativ aceeasi rata eterna a somajului, care ramane…

- Rata șomajului a crescut ușor in noiembrie, pana la 3,32% Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,32% in luna noiembrie, cu 0,05 puncte procentuale mai mare decat cea din luna octombrie si cu 0,34 puncte procentuale mai mare decat rata somajului inregistrat in noiembrie 2019. Potrivit…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,32% in noiembrie, cu 0,05 puncte procentuale mai mare decat cea din luna octombrie si cu 0,34 puncte procentuale mai mare decat rata somajului inregistrat in noiembrie 2019, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).…

- Social Rata șomajului in Teleorman a ajuns la 5,84%, la finalul lunii octombrie decembrie 3, 2020 11:09 Rata somajului inregistrat in judetul Teleorman, la sfarșitul lunii octombrie, a fost de 5,84%, mai mare cu 0,29% fața de luna precedenta, insa cu 0,48% mai mica fața de aceeași perioada a anului…

- La sfarșitul lunii octombrie 2020, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,60 %, mai mare cu 0,03 pp decat cea din luna septembrie a anului 2020 datorita pandemiei de COVID-19. Din totalul șomerilor inregistrați la finele…

- La sfarsitul lunii septembrie 2020, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 3,83%, cu 0,51 pp mai mare decat cea din luna anterioara. Numarul total de someri inregistrați la finele lunii septembrie, 6453 persoane, a crescut cu 863 persoane…