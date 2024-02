RATA ȘOMAJULUI MAI MARE ÎN SĂLAJ 5,41 – rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Salaj in luna decembrie 2023 La sfarșitul lunii decembrie 2023, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Salaj a fost de 5,41 la suta, mai mare cu 0.12pp decat cea din luna anterioara si cu 0,25pp decat rata inregistrata in luna decembrie a anului 2022.Numarul total de someri la finele lunii decembrie 2023 a fost de 4855 persoane, cu 113 persoane mai mare decat cel inregistrat la finele lunii noiembrie 2023.Din totalul somerilor inregistrati, 1093 au fost someri indemnizati si 3762 șomeri neindemnizați. Numarul somerilor indemnizati… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

