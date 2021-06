Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu Covid-19 la mia de locuitori continua sa scada in Timișoara și in Timiș. In raportarea autoritaților mai sunt doar doua localitați, cea mai mare incidența din județ fiind de 3,23.

- Joi, 27 mai, rata de infectare cu Covid-19 continua sa scada sub 0,5 atat in județ, cat și in Timișoara. In continuare sunt doua localitați unde incidența trece de 3/1000 de locuitori și trei pana la acest prag.

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 0,84. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:…

- Rata de infectare cu Covid-19 a scazut la Timișoara și la fel se intampla și in județ, unde se aproprie de 1 la mia de locuitori. Sunt tot patru localitați unde rata depașește 3/1000 de locuitori.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 110 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.056 de teste efectuate (din care 568 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (52). Coeficientul infectarilor…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 8,19, in scadere foarte ușoara fața de ziua precedenta, cand era 8,23 la mia de locuitori. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 5,99. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele…

- Joi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,9. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,49. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 PADURENI 13,43 2 MOSNITA NOUA 12,5 3 JEBEL 11,43 4 MANASTIUR 10,93 5 GIROC 9,8…