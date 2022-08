Rasturnare de situație in razboi. Ucraina vrea sa elibereze Herson pana la sfarșitul anului 2022, potrivit unui comandant ucrainean de rang inalt. Regiunea a fost cucerita de ruși inca din primele zile ale invaziei, care a debutat in luna februarie. Anunțul privind eliberarea Hersonului vine la cateva zile dupa ce guvernatorul rușilor din regiune a […] The post Rasturnare de situație in razboi. Planul Ucrainei pentru a elibera o zona ocupata de Rusia appeared first on IMPACT .