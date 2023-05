Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2012 – 2014, Catalin Nae, in calitatea mentionata, cu incalcarea prevederilor legale, ar fi incheiat 12 contracte cu societati comerciale cu un comportament de tip „fantoma”. Catalin Nae, director general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” – INCAS…

- Rasturnare de situație in dosarul lui Dan Diaconescu. Totul ar fi fost pus la cale de un proxenet care a facut o ințelegere cu procurorii. Dezvaluirile au fost facute in direct la Realitatea PLUS de catre Adriana Bahmuțeanu. "In spatele dosarului se afla un traficant de droguri de mare risc condamnat…

- Procurorii DNA efectueaza, marti dimineata, perchezitii la sediul IGPR, in legatura cu modul in care au fost incheiate contracte privind achizitionarea de echipamente pentru dotarea politistilor, respectiv casti de protectie si bastoane cu electrosocuri, au declarat surse judiciare. „Procurorii din…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie fac, marti, perchezitii la doua adrese din Bucuresti, intre care sediul Politiei Romane, intr-un dosar in care se fac cercetari privind presupuse fapte asimulate celor de coruptie la achizitionarea de echipamente pentru dotarea politistilor. "Procurorii din…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise in anul 2020, in legatura cu incheierea unor…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata in stare de arest preventiv pe Victor-Daniel Popescu, polițist la Secția 21 din București, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influența, a informat instituția, vineri, 24 martie. Anchetatorii susțin ca polițistul a cerut 15.000 de euro pentru a influența…

- Presedintele Consiliului Judetean puncteaza in meciul cu procurorii DNA. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis ieri o parte dintre cererile si exceptiile invocate de Costel Alexe si ceilalti inculpati din dosar. Magistratii au descoperit neregularitati in dosarul presedintelui CJ si au cerut…

- Deși, inițial, soțul artistei Carmen de la Salciua a admis ca firma sa ar fi vinovata de furt de curent și s-a oferit sa acopere prejudiciul, pentru a scapa de dosar penal, recent, situația a luat o turnura neașteptata, in instanța.