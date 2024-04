Stiri pe aceeasi tema

- Nikita a trecut prin momente de coșmar in urma cu doua luni, iar deși ar parea ca a depașit acea situație, lucrurile nu stau chiar așa. Vedeta e extrem de revoltata și susține ca oamenii legii nu-și fac treaba. Cei care au atacat-o sunt liberi in continuare.

- A doua cea mai inalta instanta din Europa a declarat ca autoritatile de reglementare din UE ar trebui sa plateasca 785.857,54 euro (851.634 dolari) din costurile legale ale Qualcomm, mai putin de 90% din cele 12 milioane de euro solicitate de producatorul de cipuri din SUA dupa ce a castigat un recurs…

- Functionara din cadrul Primariei Gura Vadului inculpata in unul dintre dosarele deschise de catre procurori in urma incendiului care a distrus partial complexul turistic Ferma Dacilor, in care opt oameni au murit, a fost amendata, joi, de catre Judecatoria Ploiesti, pentru „abuz de drept procesual”,…

- Fostul ministru, Monica Macovei și-a recunoscut vinovația in fața instanței faptele imputate de procurori. In acest caz se va aplica acum procedura simplificata, magistrații urmand sa decida pedeapsa ce va fi aplicata.Victima fostului ministru a fost și ea audiata."Nu ma așteptam sa fiu audiat de domnul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la patru ani e inchisoare pe edilul comunei Gostavatu, Olt, deferit justitiei pentru luare de mita si inselaciune. Primarul a fost acuzat ca, in perioada 2008 – 2018, ar fi primt mita de 117 ori. Potrivit anchetatorilor, pe de o parte, inculpatul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, in ședința de Guvern, ca va fi eliminata impozitarea cu 10% a concediilor medicale pentru pacienții cu boli cronice și femeile gravide.Conform surselor din interiorul Guvernului, premierul a spus ca aceasta masura va fi eliminata, dar in schimb a cerut controale…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 11 36 2024 ce are ca obiect " litigiu privind achizitiile publice Plangere Decizia CNSC nr. 3007 C11 3316 21.12.2023ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 8 ianuarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, din Valu lui Traian, judetul Constanta, pentru omor, raportat la violenta in familie, fapta prev. si ped de art. 188 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 199 alin. 1 C.pen. si art. 177 alin. 1…