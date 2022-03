Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra Filmarmonica din Cardiff a anuntat ca programul serii de 18 martie de la Saint David's Hall a fost modificat din cauza conflictului din Ucraina. Nu din cauza nationalitatii compozitorului Ceaikovski, ci a lucrarilor selectionate, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- New York Times reacționeaza dupa ce jurnalistul american Brent Renaud a fost ucis de forțele ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Sanctiunile occidentale introduse impotriva Rusiei ar putea cauza caderea Statiei Spatiale Internationale, a declarat sambata Dmitri Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, solicitand ridicarea acestora, informeaza lefigaro.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat de circa 60 de ani, care a supraviețuit miraculous dupa ce un vehicul blindat a trecut peste mașina pe care o conducea, a vorbit pentru prima data de experiența traita. El a dezvaluit ca dupa ce se va vindeca se va alatura eforturilor de aparare a țarii sale. Fii la curent cu cele…

- Shell anunța ca iși inchide benzinariile din Rusia. Compania se retrage din sectorul petrolier și al gazelor din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Agresiunea rusa din Ucraina, care a renuntat acum 30 de ani la uriasul sau arsenalul nuclear in schimbul unor garantii de securitate din partea puterilor mondiale, este de asteptat sa consolideze determinarea Coreei de Nord de a nu renunta la propriile arme nucleare, comenteaza miercuri Kyodo.…

- Desemnarea viitorului sef al Guvernului local din Hong Kong, prevazuta initial in martie, a fost amanata la 8 mai, din cauza unui val dur al pandemiei covid-19 in acest teritoriu, a anuntat vineri Guvernul local, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina considera ca probabilitatea escaladarii actualei crize spre un conflict militar major cu Rusia este "redusa", conform ministrului Apararii de la Kiev, Oleksii Reznikov, care contrazice avertismentele Statelor Unite si Marii Britanii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…