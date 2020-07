Stiri pe aceeasi tema

- Gerald Simonis, fratele liderului PSD Timiș, Alfred Simonis, dat inițial drept candidat al Pro Romania la Primaria Moșnița Noua, a anunțat, joi, ca parasește partidul și va candida ca independent.

- Numarul aspiranților la fotoliul de edil-șef al municipiului de pe Bega a crescut, ieri, odata cu anunțul facut de Ilie Sirbu, președintele Asociației Culturale Salvați Patrimoniul Timișoarei, prin care acesta iși declara intenția de a intra in cursa. The post Un fost ziarist va candida ca independent…

- In conferințele de presa susținute de partidele politice sunt prezentanți candidații la alegerile locale pentru fiecare localitate din Gorj. Astfel, pentru comuna Draguțești, actualul edil va candida din partea Partidului Social Democrat. Dumitru Ion Popescu, actualul primar al comunei Draguțești,…

- Gerald Simonis, fratele deputatului PSD Alfred Simonis, lider al deputatilor social-democrati si presedinte al PSD Timis, va candida din partea Pro Romania pentru Primaria Comunei Mosnita, localitate rezidentiala de la marginea Timisoarei.

- Victor Ponta a lamurit relația pe care o are cu Gabriela Firea. Fostul lider PSD susține ca a discutat cu primarul Bucureștiului și i-a dat asigurari ca nu a negociat cu PSD sa primeasca 40 de locuri eligibile la viitoarele alegeri parlamentare. Ponta a mai spus ca pericolul pentru Firea vine din interiorul…

- Precipitațiile abundente au incetinit ritmul antreprenorului de pe varianta de ocolire Timișoara Sud in saptamana trecuta, au anunțat reprezentanții... The post Ploaia incetinește lucrarile la centura de sud a Timisoarei. Ce se intampla la Giroc, Chisoda, Mosnita Noua si Utvin appeared first on Renasterea…

- Dupa emiterea Hotararii de Guvern, Parlamentul trebuie sa se pronunte in legatura cu prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile in termen de 5 zile. In cazul unui vot negativ, masurile isi pierd efectul. PSD, Pro Romania si ALDE au anuntat ca voteaza impotriva, in timp ce USR asteapta prezentarea…

- „Daca anterior anunțam ca echipele antreprenorului Tirrena Scavi sunt mobilizate in principal in zonele localitaților Utvin, Moșnița Noua și Ghiroda... The post Noutați de pe șantierul centurii de sud a Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .