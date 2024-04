Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea spectaculoasa, cu sala plina și strangeri de maini, a candidaturii lui Nicolae Robu in cursa pentru un mandat nou de primar al Timișoarei s-a incheiat cu prezentarea pe podium a ceea ce ar urma sa fie lista de candidați la funcțiile de consilieri locali. Sunt 11, deocamdata doar in ordine alfabetica,…

- Sambata a fost randul fostului primar, Nicolae Robu, acum reprezentantul a doua partide, PNL și PSD, sa iși prezinte viziunea cu care vrea sa obțina un al treilea mandat de primar al Timișoarei. Cu multe proiecte pe care le dorea in precedentele mandate, cu unele ”reparații” prin care sa se revina la…

- Problema viitorului primar al Timisoarei pare sa fie transata, chit ca nici n-a inceput oficial campania electorala. Desi aproape toata lumea sta cu ochii pe actualul si fostul primar, Dominic Fritz si, respectiv Nicolae Robu, surpriza vine din partea candidatului independent Marian Constantin Vasile.…

- REPER pleaca in cursa pentru alegerile locale cu o lista completa de candidați la Primaria Timișoara, dar și in Lugoj și localitațile periurbane puternice din jurul orașului de pe Bega. Raul Olajos, actual consilier județean, fostul șef al PLUS Timiș și fost copreședinte al USR-PLUS, se va lupta cu…

- Chiar daca nici macar nu a demarat perioada oficiala de inscriere in cursa de obținere a mandatelor pe patru ani in urma alegerilor locale, candidatul independent Marian Vasile a stabilit deja cine ii vor fi contracandidați la alegerile pentru postul de primar al Timișoarei. El spune ca vrea o dezbatere…

- In timp ce iși impart puterea la nivel național, avand liste comune la alegerile europarlamentare, PNL și PSD duc un adevarat razboi politic in TimișDupa o serie de declarații acide și atacuri intre liderii celor doua partide, PSD a racolat mai mulți primari PNL in incercarea de a recaștiga Consiliul…

- Actualul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a refuzat, in repetate randuri, sa participe la o dezbatere directa cu fostul primar Nicolae Robu la posturile locale de televiziune, care au inceput sa puna scaune goale in studiori. Fritz il evita pe mult mai combativul Robu și prefera sa comunice singur…

- Potrivit celor de la USR Timiș, intr-un episod recent, Nicolae Robu a dat dovada inca o data de „lipsa de curaj și dorința de dialog”. Acesta nu a vrut sa ii adreseze nici macar o intrebare primarului Timișoarei, Dominic Fritz.