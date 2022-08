Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, considera ca fostul edil Gabriela Firea a fost un administrator ''foarte slab'' al Bucurestiului, mentionand ca "nu ii este frica de nimic" daca aceasta va candida pentru un nou mandat de primar general. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, considera ca fostul edil Gabriela Firea a fost un administrator „foarte slab'” al Bucurestiului, mentionand ca „nu ii este frica de nimic” daca aceasta va candida pentru un nou mandat de primar general.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, considera ca fostul edil Gabriela Firea a fost un administrator "foarte slab" al Bucurestiului, mentionand ca "nu ii este frica de nimic" daca aceasta va candida pentru un nou mandat de primar general.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a explicat, luni seara, ca preocuparea sa in acest moment nu este o noua candidatura la Primaria Capitalei, ci doreste sa se concentreze pe proiectele demarate deja. Dan a adaugat ca nu isi face niciun calcul pentru anul 2024, dar, in cazul in care va fi o…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat duminica, la B1, despre o candidatura la urmatoarele alegeri locale din 2024, ca spera ca o alianta de dreapta sa il sustina la primaria Bucurestiului, peste doi ani si cateva luni.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 13 iulie, la Realitatea Plus, ca mai vrea un mandat in fruntea Bucureștiului. El a explicat ca proiectele de anvergura nu pot fi terminate in patru ani din cauza procedurilor legale care dureaza. Intrebat daca iși dorește sa candideze…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse din Guvernul Ciuca, social-democrata Gabriela Firea, pare sa nu-l scape din ochi pe actualul edil general al Bucureștilor. Mai nou, Firea s-a oprit asupra unui proiect inceput in timpul mandatului sau la Primaria Capitalei. Foarte parinți din București…

- ”Azi a plecat de la Arad spre Bucuresti primul tramvai din lotul celor 100 achizitionate de Primaria Capitalei. Dupa probele tehnice, acesta va circula pe linia 41”, a scris, luni, pe Facebook, Nicusor Dan. Potrivit acestuia, pana la sfarsitul anului, vor fi livrate inca 16 tramvaie. Este vorba…