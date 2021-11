Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan, vrea sa le dea o adevarata lovitura magistraților, securiștilor, dar și polițiștilor, și militarilor. Potrivit unor surse din interior, Rareș Bogdan a solicitat, la negocierile dintre PNL, PSD și UDMR, ca... Citește AICI ce LOVITURA…

- ​Premierul desemnat Nicolae Ciuca se întâlneste luni, la ora 12,00, cu presedintele USR, Dacian Ciolos, pentru a discuta despre Programul de guvernare."Dacian Ciolos, presedintele USR, se va întâlni luni, la ora 12,00, la grupul parlamentar USR, cu prim-ministrul…

- In ultima perioada, in spațiul public, au aparut mai multe nume care ar reprezenta propunerea Partidului Național Liberal de premier.Surse ale Bugetul.ro au precizat, insa, ca propunerea de premier a PNL va fi... Citește AICI cine va fi propunerea de premier a Partidului Național Liberal!

- In atentia conducerii Partidului National Liberal. Domnului presedinte al PNL si prim-ministru Florin Citu. Secretarilor generali si prim-vicepresedinti Lucian Bode, Dan Vilceanu, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan. Stimati domni, Ne exprimam profunda consternare fata de modul in care…

- Rareș Bogdan a comentat, in exclusivitate pentru Antena 3, campaniile celor doi candidați la șefia Partidului Național Liberal, Florin Cițu și Ludovic Orban, și modul in care s-a desfașurat ziua votului decisiv. "Nu am vazut decat la un alt partid politic acest atac la premier. Premierul nu…

- Congres PNL 25 septembrie 2021. Rareș Bogdan a comentat, in exclusivitate pentru Antena 3, campaniile celor doi candidați la șefia Partidului Național Liberal, Florin Cițu și Ludovic Orban, și modul in care s-a desfașurat ziua votului decisiv.

- Liberalii au votat, in unanimitate, susținerea lui Florin Cițu in funcția de premier. Liberalii au votat, joi, in Biroul Permanent Național (BPN), pentru susținerea in continuare a lui Florin Cițu in funcția de premier, dupa ce reprezentații USR PLUS au declarat ca vor ramane in coaliție doar daca premierul…

- Supus interogarii unui realizator TVR, fostul ziarist Rares Bogdan, devenit peste noapte o stea a politicii romanesti, a trebuit sa improvizeze petice pe imaginea zdreanta a Partidului National Liberal. PNL este astazi in plin razboi. Razboi cu sine insusi, cu partenerii de coalitie si, mai grav, cu…