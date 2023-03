Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii Coalitiei PSD, PNL și UDMR au dezincriminat miercuri abuzul și neglijența in serviciu sub pragul de 250.000 de lei, potrivit Libertatea . In 2017, guvernul Grindeanu – Dragnea a incercat sa introduca pragul de 200.000 de lei pentru abuzul in serviciu. Sute de mii de oameni au protestat atunci…

- Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat ca pragul de 250.000 de lei pentru pedepsirea cu inchisoarea a abuzului in serviciu, votat in Senat, a fost o greșeala care trebuie remediata in Camera Deputaților, care este for decizional.

- Modificare legislativa la cererea DIICOT: romanii care dețin, consuma sau vand droguri risca ani grei de inchisoare. Potrivit noii legi care a fost adoptata , cultivarea, oferirea, vanzarea, distribuirea, procurarea, cumpararea, detinerea drogurilor de risc se vor pedepsi cu inchisoarea de pana la 10…

- "Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept,…