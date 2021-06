Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce s-a aflat, recent, ca Florin Cițu a decis sa intre in cursa pentru șefia PNL-ului, se contureaza tot mai clar taberele din randul formațiunii liberale – și anume se afla cine se declara susținator al actualului premier și pe cine se poate baza Ludovic Orban, care vrea sa obțina un nou mandat…

- Unul dintre cei mai vocali membri ai PNL care sunt de partea lui Florin Cițu este Rareș Bogdan. Acesta a avut un nou schimb de replici taioase cu actualul șef al liberalilor, Ludovic Orban. Deși Cițu a evit sa recunoasca starea de tensiune existenta intre el și Orban, normala pentru o asemenea competiție,…

- Ludovic Orban și Florin Cițu, susținut de Emil Boc, sunt in competiție pentru șefia PNL. Ludovic Orban a anunțat dupa ședința BEX al PNL ca va candida pentru funcția de președinte al PNL și ca oricine il poate concura. Inainte de ședința liberalilor, primvicepreședintele Rareș Bogdan…

- Ludovic Orban și Florin Cițu au intrat in competiție directa pentru șefia PNL, dupa ce actualul președinte al partidului a anunțat, luni dimineața, in ședința Biroului executiv al partidului, ca liberalii trebuie sa vina la București pentru Congres cu prezența fizica in luna septembrie, și dupa ce,…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…

- Violeta Alexandru, șefa PNL București, a comentat, sambata, dupa ora 01:00, situația de la Spitalul Foișor, unde 105 pacienți au fost evacuați pentru ca unitatea sa fi transformata in suport covid. Alexandru, fosta ministru al Muncii in echipa lui Ludovic Orban și nepastrata de Florin Cițu…

- Pana in toamna cand e așteptata definitivarea procesului juridic de fuziune dintre USR și PLUS, cele doua partide deja au inceput negocierile cu organizațiile județene pentru susținerea unui anumit candidat pentru funcția de președinte. La prima vedere lucrurile sunt destul de clare și anume ca deja…

- Unul dintre cele mai ravnite posturi din administrația centrala este cel de președinte al Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), entitate in aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea prim-ministrului. Rolul care-l va juca aceasta agenție in administrația centrala va fi uriaș in contextul…