Rareș Bogdan, fotografiat la o petrecere cu zeci de persoane. Liderul PNL neagă că s-a stat în interior Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, este și el acuzat ca a incalcat regulile de distanțare și restricțiile, dupa ce premierul a fost surprins, de ziua sa, inntr-un birou din Guvern band și fumand cu mai mulți colegi. Rareș Bogdan a fost fotografiat in timp ce dadea o petrecere cu cateva zeci de persoane, intr-un restaurant din […] The post Rareș Bogdan, fotografiat la o petrecere cu zeci de persoane. Liderul PNL neaga ca s-a stat in interior appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

