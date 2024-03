Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, este convins ca Alianta PSD-PNL poate obține 20 de mandate de europarlamentari la redistribuire, ceea ce inseamna o forta de negociere mult mai mare care sa permita obținerea unor funcții importante la nivel european. Rareș Bogdan susține ca…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan sustine ca Alianta PSD-PNL poate lua la redistribuire 20 de mandate de europarlamentari, el precizand ca AUR va avea cinci-sase mandate, in timp ce SOS nu va atinge pragul de cinci la suta, informeaza News.ro. Rares Bogdan a declarat vineri la Iasi ca PSD si…

- Liderii PNL au opinii antagonice despre alianța cu PSD. Spre exemplu, președintele PNL, Nicolae Ciuca a justificat, sambata, constituirea Coaliției prin voința divinitații: „Multa lume nu a crezut in acest proiect și sincer, este aici și Rareș Bogdan, este aici și domnul Stolojan, ne aducem aminte discuțiile,…

- A fost facuta cunoscuta lista provizorie a candidatilor la alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisa de Ramona Chiriac din partea aliantei PSD PNL, potrivit stiripesurse.ro.Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, va fi urmata de Mihai Tudose de la PSD si Rares Bogdan…

- Un sondaj realizat de Sociopol in ultima saptamana arata ca alianța PSD-PNL obține 42%, iar AUR 28% la alegerile europarlamentare. In ceea ce privește scenariul in care PSD și PNL nu ar merge impreuna, sondajul releva ca s-ar obține un scor superior și pentru PSD, și pentru PNL, respectiv un scor…

- Liderii PSD și PNL au anunțat ca vor avea o lista comuna la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, dar nu au precizat inca cați eurodeputați va avea fiecare partid. Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au anunțat ca vor caștiga alegerile europarlamentare din acest an, dar nu au…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca tinta PNL este de 8 sau 9 europarlamentari, comparand lista candidatilor pentru aceste alegeri cu o echipa de fotbal. ”Daca aduci putin sange proaspat, nu e deloc rau. Daca raman aceiasi si sunt foarte buni si se face analiza, iarasi e bine”, a sustinut…

- Un sondaj Curs de tip Omnibus masoara intenția de vot pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe 9 iunie. In cadrul sondajului a fost masurata, in premiera, noua Alianța formata de USR, PMP și Forța Dreptei. Conform acestui sondaj, cele 3 partide ar putea obține 15%, daca duminica viitoare…