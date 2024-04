Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent sondaj realizat de AtlasIntel, in exclusivitate pentru Digi24, arata ca alianța PSD-PNL ar obține la alegerile europarlamentare din luna iunie doar 31,6% din voturi. Liderii celor doua mari partide anunțasera ca obiectivul este sa scoata peste 50%.

- Cum vor vota romanii la europarlamentare? Este intrebarea la care raspunde cel mai recent sondaj realizat de AtlasIntel in exclusivitate pentru Digi24. Cosmin Prelipceanu va aduce la Jurnalul de Seara, de la ora 20, datele culese de cea mai precisa casa de sondare din Statele Unite ale Americii, la…

- Nicușor Dan, Cristian Popescu Piedone sau Catalin Cirstoiu? Cine este omul care pleaca cu un avantaj consistent in cursa pentru primaria generala a Capitalei. In exclusivitate, Digi24 va prezinta astazi cel mai amplu sondaj de opinie realizat pana acum in Capitala. Cosmin Prelipceanu va aduce la Jurnalul…

- Cel mai nou sondaj de opinie realizat la nivel național, dat publicitații recent de CURS, indica a scadere insemnata a procentelor AUR pentru alegerile locale, in timp ce PSD domina la nivel național, fiind urmat de PNL. Cu PSD ar vota 35% dintre alegatori, la alegerile locale, in timp ce PNL ar fi…

- Cel mai recent sondaj CURS plaseaza Alianța PSD-PNL la 53% in intenția de vot, urmata de Dreapta Unita, cu cate 14%. Partidul condus de George Simion a scazut in preferințele romanilor de la ultima cercetare CURS cu 7%.

- PNL a inghițit ALDE și a aprobat alianta electorala cu PSD pentru alegerile europarlamentare Consiliului Politic National al PNL a aprobat, in sedinta de duminica seara, protocolul de fuziune cu ALDE și alianta electorala cu PSD pentru alegerile europarlamentare. „In cadrul sedintei, au fost luate urmatoarele…

- Consiliul Politic National al PNL a aprobat, duminica, alianta electrorala cu PSD pentru alegerile europarlamentare si fuziunea cu ALDE. PNL a facut publice acum deciziile luate in Consiliul Politic Național, care s-a intrunit in ziua de duminica, 24 martie. Astfel, liberalii au anunțat ca au fost luate…

- PNL trece pragul psihologic de 20% și, in același timp, pare cel mai puțin afectat de protestele din ultima perioada pe care, potrivit rotației premierilor in Coaliție, le deconteaza acum Marcel Ciolacu și PSD, care au decizia finala. Date din ultimul sondaj Avangarde, la comanda PSD: PSD la 31%,…