Rareş Bogdan, după ce a mers cu ceasul Rolex la piaţă: Eu sunt un om asumat Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat luni, la sediul partidului, despre faptul ca a mers cu ceasul Rolex la piata, ca el este un om asumat, de aceea isi permite sa poarte si ceasuri de care vrea si costume si nu se duce in salopeta. ”Am ceasuri in declaratia de avere de 200.000, am castigat bani la Realitatea, din presa. Iertati-ma, ce vreti sa fac?”, a mai spus el. ”Eu sunt un om asumat, de asta imi permit sa port si ceasuri de care vreau eu si costumele, eu nu ma duc in salopeta si nu-mi pun ceas pobeda sa fie fericiti socialistii lui Ciolacu, port ce vreau eu si cum vreau eu, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

