Rareş Bogdan dezvăluie ce va face dacă Dăncilă va veni neinvitată la dezbaterea lui Iohannis. Reacţia PSD "Eu voi ieși din sala. Am disponibilitatea cea mai mare la dialog din staf și voi ieși sa ii explic de ce nu este OK sa vina la dezbatere", a spus Rareș Bogdan la Romania TV. Secretarul PSD Codrin Ștefanescu a subliniat ca in acest moment social democratii iau in calcul toate variantele. Nu s-a luat nicio hotarare. Inca nu stim daca Dancila va merge sau nu la dezbaterea lui Iohannis, a punctat Stefanescu. Liderul PSD spune ca Iohannis fuge de frica de dezbaterea cu Dancila. "Liberalii refuza orice dezbatere publica. Ministrii liberali nu vor sa dezbata cu fostii ministi. Toata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

