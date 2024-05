Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a facut recent declarații controversate in legatura cu pensiile speciale, susținand ca acestea au fost taiate nu o data, ci de trei ori. Afirmațiile sale au starnit reacții puternice și ironii din partea publicului și a presei. Intr-o intalnire cu celebrul activist Marian Ceaușescu, Rareș Bogdan a reiterat poziția sa impotriva […] The post Rares Bogdan: Am taiat pensiile speciale, chiar de trei ori… appeared first on Puterea.ro .