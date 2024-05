Rareș Bogdan susține, in continuare, taierea pensiilor speciale. Candidatul PNL la europarlamentare considera ca acestea trebuie sa dispara complet și nu are de gand sa renunțe, pana cand nu iși atinge scopul. A mai incercat de cateva ori in trecut, dar s-a lovit de refuzul autoritaților. Rareș Bogdan nu susține pensiile speciale Au trecut trei […] The post Rareș Bogdan cere taierea pensiilor speciale: „Nu ma voi opri din aceasta lupta” appeared first on Puterea.ro .