Rareș Bogdan a postat această fotografie, iar apoi a lansat o ironie usturătoare la adresa PSD Europarlamentarul Rareș Bogdan a facut valuri in spațiul public, dupa ce a fost filmat purtand un ceas Rolex de 30.000 de euro, in timp ce se afla la piața impreuna cu Nicolae Ciuca și alți lideri PNL. Rareș Bogdan raspunde cu o ironie și susține ca data viitoare va imbraca haine ale comuniștilor și va purta un ceas "Raketa". "Data viitoare merg imbracat asa la Piața de Zarzavaturi, sa imi iau patrunjel, usturoi și ceapa de Pericei, mai buna ca ceapa de Tropea. Un ceas "Pobeda" sau "Raketa" mi-ar mai fi cat de cat util. Sa traiți! Sa infloriți!", scrie Rareș Bogdan.

