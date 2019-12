Rapperul Juice WRLD, mort pe aeroportul din Chicago

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Juice Wrld, pe numele sau real Jarad Anthony Higgins, a murit la varsta de 21 de ani, dupa ce a facut o criza in timp ce se afla in aeroportul Midway din Chicago. Artistul , care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost transportat de urgența la spital, unde a fost declarat…

- Expeditorul, sustine presa internationala, a declarat la plecarea din Congo ca este diplomat roman in Angola si trimite piese de mobilier. Lada continea, de fapt, 1.200 kilograme de solzi, in valoare de 1 milion 500 de mii de euro.

- Un avion de pasageri care zbura din orasul britanic Londra spre Philadelphia (SUA) a efectuat, luni dupa-amiaza, o aterizare de urgenta la Dublin (Irlanda) dupa ce mai multe persoane de la bord au inhalat o substanta toxica, anunța MEDIAFAX.Citește și: Sorina Matei scoate la lumina o ‘coincidența’…

- Oprah are 65 de ani și face parte dintre puținele femei care nu au fost casatorite niciodata și au ales sa nu aiba copii. Vedeta a declarat ca nu are niciun regret fața de aceste alegeri și ca așa și-a dorit ea viața ei. Deși, la un moment dat, ea a cumparat un apartament in Chicago, avand nevoie de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritațile elene și Federația Panelena a Cailor Ferate au anunțat o noua serie de intreruperi (greve) ale circulației mijloacelor de transport pe calea ferata din…

- Masina de catering apartine American Airlines, iar un purtator de cuvant a declarat ca acceleratia s-a blocat aproape de punctul de destinatie si a cauzat miscarea haotica, in cerc, a vehiculului cu comanda automata. Clipul a fost filmat de un pasager care se imbarcase deja, fiind astfel surprins…

- Peter Gross, profesor de jurnalism american de origine romana, a afirmat, intr-un interviu pentru ”Europa Libera”, ca rețelele de socializare nu ajuta la consolidarea democrației deoarece criteriile dupa care disemineaza informația nu sunt profesioniste. In ce privește țara noastra, Gross crede ca vor…

- Peste 10 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din Romania in primele sase luni din acest an, cei mai multi venind si plecand dinspre si spre Marea Britanie, Londra – Luton, Italia, Milano-Bergamo si Germania – Munchen, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS),…