Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Politiei Romane a anuntat, joi, ca au fost descoperite mai multe deficiente in interventia politistilor in cazul dublei crime din Onesti. Negociatorul nu a fost informat ca agresorul a sunat la 112 si nu stia care sunt revendicarile acestuia, neputand astfel actiona corespunzator. Adjunctul…

- Adjunctul IGPR, Florentin Bracea și șeful SIAS, Alexandru Scurtu, ar trebui sa se ancheteze pe ei inșiși in scandalul de la Onești. Deși au fost informați și conform procedurilor operaționale, Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS) ar fi trebuit sa intervina in luarea de ostatici, cei doi…

- Conducerea Poliției Romane a dispus verificari, prin specialiștii Direcției Control Intern, dupa ce polițiștii din cadrul Poliției Transporturi au greșit adresa la o descindere și au intrat in casa peste doua femei. Superiorii au anunțat ca se vor lua masurile care se impun in acest caz. Mai mulți…

- Medicii de la Spitalul din Onești au declarat ca Gheorghe Moroșanu este conștient acum, dupa intervenția pe care au facut-o in cursul zilei de ieri. Agresorul a fost impușcat de polițiști in momentul in care a fost imobilizat, medicii spunand ca au scos 9 gloanțe din corpul barbatului. Medicii spun…

- Paul Iștoan, fratele unuia dintre barbații uciși de agresorul de la Onești, a povestit pentru Sursa Zilei cum a decurs acțiunea polițiștilor inainte de dubla crima. Barbatul spune ca polițiștii erau relaxați, neeechipați complet și l-au liniștit tot timpul, spunandu-i ca agresorul este calm și nu iși…

- Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul…

- Obligativitatea de a prezenta un test negativ pentru COVID-19 pentru calatorii care intra in Marea Britanie, ce urma sa intre in vigoare vineri dimineata, a fost amanata pentru luni 18 ianuarie, a informat ministrul transporturilor, Grant Shapps, pe contul sau de Twitter, relateaza EFE, citata de Agerpres.…