- Tony Hall, care coordona redactia de stiri a grupului BBC in perioada celebrului interviu din 1995 cu printesa Diana, a demisionat sambata din functia de presedinte al muzeului londonez National Gallery, scrie AFP, citata de hotnews.ro.

- Printii William si Harry spun ca inselatoria in cazul interviului acordat de printesa Diana in 1995 pentru BBC si practicile lipsite de etica ale postului de televiziune au inrautatit relatia dintre parintii lor si au alimentat paranoia mamei lor. Ducele de Cambridge a invinuit deficientele…

- Celebra rochie de mireasa a printesei Diana va fi expusa in cadrul "Royal Style in the Making", intre 3 iunie 2021 si 2 ianuarie 2022, la Palatul Kensington, a anuntat site-ul organizatiei Historic Royal Palaces, potrivit news.ro. Intitulata "Royal Style in the Making", aceasta expozitie temporara…

- George, Charlotte si Louis, copiii lui William si Kate, ducii de Cambridge, i-au scris felicitari emotionante "bunicii Diana" de Ziua Mamei, care a fost sarbatorita duminica in Marea Britanie.

- Politia britanica a anuntat joi ca nu va deschide o ancheta care sa investigheze interviul soc acordat in 1995 de printesa Diana unui jurnalist de la BBC, acuzat ca a falsificat anumite documente pentru a obtine acea convorbire filmata, informeaza AFP. "In urma unei examinari detaliate si…

