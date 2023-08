Stiri pe aceeasi tema

- Cardiologii avertizeaza ca țigarile electronice pot prezenta riscuri grave pentru sanatate, in special pentru tineri, potrivit CBS. Asociația Americana a Inimii a emis o noua declarație științifica in care afirma ca cercetarile dezvaluie din ce in ce mai mult potențialele pericole ale utilizarii țigarilor…

- Produsele din tutun cu o aroma caracteristica sau care contin arome in oricare dintre componentele lor (filtre, hartii, ambalaje, capsule), precum si produsele din tutun incalzit vor avea obligativitatea etichetarii cu mesajul de informare si cu avertismentele de sanatate combinate.

- Noile reglementari vizeaza informarea corecta a consumatorilor privind efectele utilizarii produselor de tutun i ncalzit prin introducerea obligativitații unei etichetari corespunzatoare.Adoptarea actului normativ este determinata de creșterea vanzarilor de produse din tutun incalzit, care a depașit…

- In Republica Moldova, mai mult de un sfert de populație este fumatoare. Chiar daca fumatul este un obicei periculos pentru sanatate și duce la apariția mai multor boli grave, nu toți știu care sunt adevaratele cauze ale acestor afecțiuni, iar din acest motiv, apar o mulțime de mituri și preconcepții…

- Recent, un proiect legislativ a fost pus in dezbatere publica la Senat, si prevede ca tigaretele electronice sa fie considerate similare produselor din tutun, iar inhalarea emisiilor eliberate de acestea sa fie considerata fumat.Proiectul de lege aflat la Senat modifica definitia fumatului din Legea…

- Sumele colosale trimise de romanii din Marea Britanie inapoi acasa. De ce nu se pot intoarce in Romania? Sumele colosale trimise de romanii din Marea Britanie inapoi acasa. De ce nu se pot intoarce in Romania? Cristian Stincanu, directorul Organizației Non-Profit „My Romania Community”, care ajuta romanii…

- Organizatorii au indemnat persoanele care merg la festivalul Glastonbury din Regatul Unit, in aceasta luna, sa nu aduca „vape-urile” de unica folosința la eveniment, potrivit The Guardian, acestea fiind considerate riscante atat din cauza bateriilor cu ioni de litiu care pot lua foc, cat și pentru sanatate.Dispozitivele…