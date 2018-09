Stiri pe aceeasi tema

- O lista cu 40 de greșeli gramaticale și de exprimare ale premierului Viorica Dancila, gafe comise de la preluarea mandatului și pana in prezent, in spatiul public, in timpul declaratiilor sau conferintelor de presa, a fost postata de Ovidiu Raețchi, deputat PNL, pe contul sau de pe rețeaua de socializare…

- O femeie din Galați a publicat pe Facebook un filmuleț in care un gandac apare mișunand in mancarea gatita. „Autentic mancare tradiționala”, a comentat aceasta pe rețeaua de socializare. In imaginile postate pe rețeaua de socializare, se vede cum insecta se plimba prin mancarea scoasa in galantare,…

- Facebook investigheaza o nou firma care ar fi colectat și folosit in scop politic datele utilizatorilor rețelei de socializare la fel cum s-a intamplat și cu Cambridge Analytica . Compania fondata de Mark Zuckerberg a suspendat activitatea companiei de analiza Crimson Hexagon, cu sediul in Boston, pe…

- Preocupati de modul in care utilizatorii petrec mult prea mult timp in reteaua de socializare, administratorii Facebook pregatesc adaugarea unei noi sectiuni in aplicatia pentru mobil, unde vom putea afla si chiar impune o limita asupra timpului petrecut in retea. Mai mult decat un simplu cronometru…

- Invalidarea alegerilor locale din capitala de Judecatoria Chișinau, prin motivul ca postarile pe Facebook din 03 iunie 2018, cu conținut live video, ar fi fost drept agitație electorala, a facut un internaut sa ii adreseze o scrisoare lui Mark Zuckerberg, in care il roaga sa vina cu o reacție.

- Ultimii doi ani au fost unii extremi de dificili pentru reteaua sociala fondata de Mark Zuckerberg. Scandalurile mari s-au tinut scai de Facebook, punand compania intr-o lumina nefavorabila. Totul a culminat cu aparitia in scena a Cambridge Analytica si datelor furate de la utilizatori fara voia acestora,…

- Facebook va permite utilizatorilor sa evalueze firmele care se promoveaza pe reteaua de socializare și le-ar putea bloca pe cele care vor primi multe opinii negative, relateaza Reuters, citata de News.ro. Și in prezent utilizatorii pot da un rating, de la una la cinci stele, paginilor de business de…

- Facebook a lansat vineri o noua platforma, integrata în reteaua de socializare, consacrata difuzarii partidelor de jocuri video online - o noua tendinta ce constituie unul din pilonii asa numitului e-sport. Facebook încearca astfel sa recupereze întârzierea…