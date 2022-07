Stiri pe aceeasi tema

Președintele Klaus Iohannis a explicat ca a discutat cu mai mulți lideri europeni, iar in Europa se așteapta o creștere a inflației in cursul acestui an, iar anul viitor se va stabiliza și ulterior va intra pe trend descendent.

Arhitectura de securitate a Europei a fost afectata grav de invazia rusa in Ucraina, iar extinderea razboiului este "o posibilitate", afirma Pekka Haavisto, ministrul de Externe din Finlanda, tara care impreuna cu Suedia a decis aderarea la NATO din cauza noilor riscuri.

Banca centrala a Rusiei considera ca exista spatiu pentru o noua reducere a dobanzilor si ca acestea vor scadea pe masura ce inflatia va incetini, a declarat miercuri guvernatoarea Elvira Nabiullina, transmite Reuters.

Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a minimizat marti ingrijorarile cu privire la o recesiune in zona euro, declarand, de asemenea, ca echipa ei este pregatita sa majoreze dobanzile intr-un ritm mai rapid, daca va fi necesar, in cazul in care inflatia va continua sa creasca,

Victor Ponta a declarat marți, pentru B1 TV, ca nu vede la guvernanți niciun fel de politica economica a Romaniei. Fostul premier s-a intrebat ce va face Guvernul pana la anul, cand expira plafonarea prețurilor la energie și gaze. Asta pentru ca dupa ce masura va expira, prețurile iși vor continua

Rusia crede ca a evitat o criza financiara, pe masura ce rubla se apreciaza, iar datele economice se imbunatatesc, dar analistii spun ca cifrele mascheaza unele adevaruri urate pentru Moscova, relateaza CNBC. In același timp, in Marea Britanie și in SUA, inflația a ajuns la cel mai mare nivel din

Joachim Nagel, presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), a declarat ca este increzator ca bancile centrale din Europa vor reusi sa tina sub control nivelul ridicat al inflatiei din zona euro, transmite DPA. "Inca sunt increzator ca putem gestiona aceste evolutii in ceea ce priveste politica

Inflatia din Polonia a accelerat la un maxim pe 24 de ani in conditiile in care razboiul din Ucraina exacerbeaza criza energetica din Europa, noteaza Bloomberg.