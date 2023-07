Stiri pe aceeasi tema

- BAT, JTI, PMI și Imperial Tobacco au investit pana acum in Romania circa 1,8 miliarde de euro și vireaza anual la buget aproximativ 4 miliarde de euro, insemnand accize, TVA și alte taxe și impozite.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca guvernarea social-democratilor se refera la dezvoltare prin patriotism economic, adica prin investitii si productie aici, in Romania. El vorbeste despre 19 proiecte de investitii in valoare de 6,4 miliarde de lei care au fost aprobate saptamana aceasta, transmite…

- ”Viziunea PSD privind guvernarea se refera la dezvoltare prin patriotism economic, adica prin investitii si productie aici, in Romania! 19 proiecte de investitii in valoare de 6,4 miliarde de lei, din care 2,2 miliarde ajutor de stat, au fost aprobate saptamana aceasta prin schema de ajutor de stat…

- ”2, 2 miliarde lei ajung in economie. Fondurile destinate schemei de ajutor de stat pentru investitiile cu impact major in economie sunt aproape epuizate, mai avem disponibile doar 100 de milioane. Incepem lucrul la urmatoarea alocare. Pana la 31 mai 2023 au fost aprobate 19 proiecte de investitii,…

- Competitia de nivel mondial WorldSkills Hotel Reception and Housekeeping ajunge sambata, in premiera, in Romania si are ca scop sa descopere tineri angrenati sa-si etaleze competentele dobandite si sa se puna la incercare in raport cu standardele profesionale WorldSkills, a transmis Federatia Industriei…

- Romania ar fi urmat sa cunoasca in al noualea cincinal - 1991-1995, perioada „de aur”, cu cea mai mare dezvoltare economica si sociala, declara fostul dictator Nicolae Ceaușescu inainte cu doar o luna de revoluția care i-a adus sfarșitul și in care au murit, potrivit cifrelor oficiale, peste 1.000 de…