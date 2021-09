Raport INS săptămânal: 6.8% din decesele înregistrate au fost la persoane nevaccinate, iar 2.4% la persoane vaccinate cu schemă incompletă In ultima saptamana, respectiv 23-29 august, cele mai multe persoane care au decedat nu erau vaccinate impotriva COVID. Totuși, un procent de 2.4% a fost inregistrat la persoanele care erau vaccinate cu schema completa, informeaza RO Vaccinare. Aproape jumatate din totalul deceselor au fost inregistrate in județele București, Dolj, Bistrița-Nasaud, Iași și Neamț. De la debutul pandemiei și pana in prezent, 1 din 77 din totalul cazurilor a fost inregistrat in cadrul personalului medical. Mai mult, 94& din totalul persoanelor care au decedat aveau cel puțin o comorbiditate asociata. The post Raport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

