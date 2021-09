Raport îngrijorător: Dezastrele meteorologice au provocat peste două milioane de morţi în ultimii 50 de ani Dezastrele meteorologice au provocat peste doua milioane de morti in ultimii 50 de ani, potrivit unei agenții a ONU. Numarul dezastrelor, precum inundatii si valuri de canicula, determinate de schimbarile climatice, a crescut de cinci ori in ultimii 50 de ani, provocand moartea a peste 2 milioane de persoane si pagube totale de 3,64 trilioane de dolari, a anuntat miercuri o agentie specializata a ONU, citata de Reuters. Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) noteaza ca raportul sau reprezinta cea mai cuprinzatoare analiza realizata pana in prezent cu privire la mortalitatea si pierderile economice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

